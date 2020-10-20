Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,54
|1,40
|10,00
|Akiş GMYO
|4,18
|3,80
|10,00
|Ege Endüstri
|955,60
|868,80
|9,99
|Kartonsan
|930,40
|845,90
|9,99
|Doğuş Otomotiv
|19,15
|17,90
|6,98
|Netaş Telekomünikasyon
|22,58
|21,58
|4,63
|Karel Elektronik
|19,96
|19,15
|4,23
|Özak GMYO
|4,69
|4,50
|4,22
|Torunlar GMYO
|4,30
|4,14
|3,86
|İş GMYO
|2,16
|2,09
|3,35
|Tofaş Oto Fabrikası
|28,20
|27,32
|3,22
|İş Finansal Kiralama
|4,18
|4,05
|3,21
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,38
|2,31
|3,03
|Türk Telekom
|7,77
|7,56
|2,78
|Bagfaş
|19,13
|18,66
|2,52
|Alarko Holding
|6,21
|6,06
|2,48
|İş Yatırım Menkul Değerler
|10,26
|10,02
|2,40
|Şekerbank
|2,04
|2,00
|2,00
|Brisa
|14,53
|14,25
|1,96
|Net Holding
|3,38
|3,32
|1,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)