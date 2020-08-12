Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|13,08
|12,15
|7,65
|Odaş Elektrik
|2,53
|2,37
|6,75
|Kardemir (D)
|3,02
|2,84
|6,34
|Borusan Mannesmann
|13,19
|12,53
|5,27
|Coca Cola İçecek
|45,30
|43,10
|5,10
|Çimsa
|11,72
|11,19
|4,74
|Türk Telekom
|7,63
|7,32
|4,23
|Güneş Sigorta
|6,09
|5,85
|4,10
|Şekerbank
|1,51
|1,46
|3,42
|Arçelik
|23,00
|22,24
|3,42
|GSD Holding
|2,43
|2,35
|3,40
|Sabancı Holding
|8,21
|7,97
|3,01
|MLP Sağlık
|17,84
|17,37
|2,71
|Bim Mağazalar
|67,20
|65,45
|2,67
|Ford Otosan
|90,45
|88,20
|2,55
|Turkcell
|15,50
|15,13
|2,45
|Pegasus
|49,90
|48,74
|2,38
|Halk GMYO
|2,18
|2,13
|2,35
|Mavi Giyim
|40,60
|39,78
|2,06
|Aygaz
|12,38
|12,15
|1,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)