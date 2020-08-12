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Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-12 18:46:04 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akçansa 13,08 12,15 7,65
Odaş Elektrik 2,53 2,37 6,75
Kardemir (D) 3,02 2,84 6,34
Borusan Mannesmann 13,19 12,53 5,27
Coca Cola İçecek 45,30 43,10 5,10
Çimsa 11,72 11,19 4,74
Türk Telekom 7,63 7,32 4,23
Güneş Sigorta 6,09 5,85 4,10
Şekerbank 1,51 1,46 3,42
Arçelik 23,00 22,24 3,42
GSD Holding 2,43 2,35 3,40
Sabancı Holding 8,21 7,97 3,01
MLP Sağlık 17,84 17,37 2,71
Bim Mağazalar 67,20 65,45 2,67
Ford Otosan 90,45 88,20 2,55
Turkcell 15,50 15,13 2,45
Pegasus 49,90 48,74 2,38
Halk GMYO 2,18 2,13 2,35
Mavi Giyim 40,60 39,78 2,06
Aygaz 12,38 12,15 1,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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