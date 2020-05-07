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Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-07 18:57:26 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 11,99 10,90 10,05
Bizim Mağazaları 12,95 11,78 9,93
Şok Marketler 11,13 10,32 7,85
Kardemir (D) 2,60 2,48 4,84
Sasa Polyester 9,38 8,97 4,57
Yataş 6,71 6,46 3,87
Aksa Enerji 4,08 3,94 3,55
Türk Traktör 55,80 54,00 3,33
Bursa Çimento 3,81 3,69 3,25
Gözde Girişim 3,85 3,73 3,22
Tat Gıda 7,46 7,24 3,04
MLP Sağlık 15,81 15,35 3,00
Şekerbank 1,05 1,02 2,94
Doğan Holding 1,95 1,90 2,63
Gübre Fabrikaları 16,05 15,65 2,56
Kartonsan 446,00 435,00 2,53
Ülker Bisküvi 22,78 22,24 2,43
Zorlu Enerji 1,30 1,27 2,36
Enka İnşaat 6,16 6,02 2,33
Coca Cola İçecek 37,80 36,96 2,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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