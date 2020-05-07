Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|11,99
|10,90
|10,05
|Bizim Mağazaları
|12,95
|11,78
|9,93
|Şok Marketler
|11,13
|10,32
|7,85
|Kardemir (D)
|2,60
|2,48
|4,84
|Sasa Polyester
|9,38
|8,97
|4,57
|Yataş
|6,71
|6,46
|3,87
|Aksa Enerji
|4,08
|3,94
|3,55
|Türk Traktör
|55,80
|54,00
|3,33
|Bursa Çimento
|3,81
|3,69
|3,25
|Gözde Girişim
|3,85
|3,73
|3,22
|Tat Gıda
|7,46
|7,24
|3,04
|MLP Sağlık
|15,81
|15,35
|3,00
|Şekerbank
|1,05
|1,02
|2,94
|Doğan Holding
|1,95
|1,90
|2,63
|Gübre Fabrikaları
|16,05
|15,65
|2,56
|Kartonsan
|446,00
|435,00
|2,53
|Ülker Bisküvi
|22,78
|22,24
|2,43
|Zorlu Enerji
|1,30
|1,27
|2,36
|Enka İnşaat
|6,16
|6,02
|2,33
|Coca Cola İçecek
|37,80
|36,96
|2,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)