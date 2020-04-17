Borsada en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Yatırım Menkul Değerler
|4,89
|4,45
|9,89
|Güneş Sigorta
|2,78
|2,53
|9,88
|Enka İnşaat
|6,48
|6,05
|7,11
|Doğuş Otomotiv
|7,85
|7,35
|6,80
|Aksigorta
|5,26
|4,97
|5,84
|Karsan Otomotiv
|1,46
|1,38
|5,80
|Anadolu Cam
|3,54
|3,35
|5,67
|Klimasan Klima
|15,57
|14,77
|5,42
|TAV Havalimanları
|20,10
|19,09
|5,29
|Aksa Enerji
|3,38
|3,23
|4,64
|Çemtaş
|6,80
|6,50
|4,62
|Trakya Cam
|3,40
|3,25
|4,62
|Mavi Giyim
|39,04
|37,50
|4,11
|Halk GMYO
|1,27
|1,22
|4,10
|Pegasus
|51,90
|49,92
|3,97
|Anadolu Hayat Emeklilik
|5,90
|5,68
|3,87
|Tofaş Oto. Fabrikaları
|20,12
|19,39
|3,76
|Aygaz
|10,29
|9,92
|3,73
|İş GMYO
|1,44
|1,39
|3,60
|Türk Hava Yolları
|10,52
|10,16
|3,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)