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Ekonomi

Borsada en çok değer kazanan hisseler

2020-04-17 18:46:20 -
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Yatırım Menkul Değerler 4,89 4,45 9,89
Güneş Sigorta 2,78 2,53 9,88
Enka İnşaat 6,48 6,05 7,11
Doğuş Otomotiv 7,85 7,35 6,80
Aksigorta 5,26 4,97 5,84
Karsan Otomotiv 1,46 1,38 5,80
Anadolu Cam 3,54 3,35 5,67
Klimasan Klima 15,57 14,77 5,42
TAV Havalimanları 20,10 19,09 5,29
Aksa Enerji 3,38 3,23 4,64
Çemtaş 6,80 6,50 4,62
Trakya Cam 3,40 3,25 4,62
Mavi Giyim 39,04 37,50 4,11
Halk GMYO 1,27 1,22 4,10
Pegasus 51,90 49,92 3,97
Anadolu Hayat Emeklilik 5,90 5,68 3,87
Tofaş Oto. Fabrikaları 20,12 19,39 3,76
Aygaz 10,29 9,92 3,73
İş GMYO 1,44 1,39 3,60
Türk Hava Yolları 10,52 10,16 3,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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