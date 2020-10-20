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Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:52:21 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kerevitaş Gıda 7,35 7,60 -3,29
Odaş Elektrik 3,40 3,48 -2,30
Tümosan Motor ve Traktör 11,25 11,51 -2,26
Çemtaş 14,65 14,95 -2,01
Yataş 9,84 10,04 -1,99
MLP Sağlık 18,11 18,46 -1,90
ARD Bilişim Teknolojileri 39,50 40,22 -1,79
Alkim Kimya 14,90 15,15 -1,65
Selçuk Ecza Deposu 9,84 10,00 -1,60
İpek Doğal Enerji 12,27 12,46 -1,52
Good-Year 6,14 6,23 -1,44
Zorlu Enerji 2,74 2,78 -1,44
Coca Cola İçecek 52,30 53,05 -1,41
Vestel 18,25 18,49 -1,30
Tekfen Holding 15,59 15,79 -1,27
Mavi Giyim 45,22 45,80 -1,27
Turkcell 17,04 17,23 -1,10
Alcatel Lucent Teletaş 31,20 31,52 -1,02
Gübre Fabrikaları 34,72 35,06 -0,97
Kardemir (D) 3,64 3,67 -0,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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