Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|77,75
|81,25
|-4,31
|Kerevitaş Gıda
|5,52
|5,71
|-3,33
|İş GMYO
|1,80
|1,84
|-2,17
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,90
|32,56
|-2,03
|Brisa
|12,84
|13,09
|-1,91
|Şok Marketler
|12,27
|12,48
|-1,68
|Türkiye Sigorta
|5,94
|6,04
|-1,66
|Çemtaş
|14,84
|15,08
|-1,59
|İş Finansal Kiralama
|3,82
|3,87
|-1,29
|Alarko Holding
|5,88
|5,95
|-1,18
|Ford Otosan
|85,85
|86,75
|-1,04
|Aksigorta
|7,64
|7,72
|-1,04
|Arçelik
|23,82
|24,06
|-1,00
|Türk Traktör
|100,60
|101,60
|-0,98
|Hektaş
|12,38
|12,50
|-0,96
|Eczacıbaşı İlaç
|6,73
|6,79
|-0,88
|Mavi Giyim
|38,34
|38,66
|-0,83
|Bim Mağazalar
|69,35
|69,90
|-0,79
|Halkbank
|5,07
|5,11
|-0,78
|İş Bankası (C)
|5,35
|5,39
|-0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)