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Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-12 18:46:54 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 40,40 43,04 -6,13
Doğuş Otomotiv 16,83 17,63 -4,54
Ülker Bisküvi 22,74 23,60 -3,64
DO-CO 347,80 360,60 -3,55
Bizim Mağazaları 15,49 16,01 -3,25
Kartonsan 631,50 652,10 -3,16
Torunlar GMYO 3,75 3,87 -3,10
Deva Holding 21,10 21,70 -2,76
TAV Havalimanları 17,65 18,13 -2,65
Kerevitaş Gıda 5,04 5,17 -2,51
Çemtaş 10,08 10,34 -2,51
Tat Gıda 9,65 9,89 -2,43
Ege Endüstri 700,00 717,40 -2,43
Tofaş Oto Fabrikası 22,90 23,46 -2,39
İş Finansal Kiralama 3,79 3,88 -2,32
Özak GMYO 4,05 4,14 -2,17
Alarko Holding 4,96 5,07 -2,17
Alarko GMYO 15,12 15,45 -2,14
Anadolu Grubu Holding 17,84 18,21 -2,03
Karel Elektronik 16,90 17,24 -1,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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