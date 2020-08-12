Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|40,40
|43,04
|-6,13
|Doğuş Otomotiv
|16,83
|17,63
|-4,54
|Ülker Bisküvi
|22,74
|23,60
|-3,64
|DO-CO
|347,80
|360,60
|-3,55
|Bizim Mağazaları
|15,49
|16,01
|-3,25
|Kartonsan
|631,50
|652,10
|-3,16
|Torunlar GMYO
|3,75
|3,87
|-3,10
|Deva Holding
|21,10
|21,70
|-2,76
|TAV Havalimanları
|17,65
|18,13
|-2,65
|Kerevitaş Gıda
|5,04
|5,17
|-2,51
|Çemtaş
|10,08
|10,34
|-2,51
|Tat Gıda
|9,65
|9,89
|-2,43
|Ege Endüstri
|700,00
|717,40
|-2,43
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,90
|23,46
|-2,39
|İş Finansal Kiralama
|3,79
|3,88
|-2,32
|Özak GMYO
|4,05
|4,14
|-2,17
|Alarko Holding
|4,96
|5,07
|-2,17
|Alarko GMYO
|15,12
|15,45
|-2,14
|Anadolu Grubu Holding
|17,84
|18,21
|-2,03
|Karel Elektronik
|16,90
|17,24
|-1,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)