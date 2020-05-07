  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-07 18:59:06 -
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ford Otosan 56,50 59,00 -4,24
Anadolu Efes 17,41 17,95 -3,01
Brisa 8,61 8,86 -2,82
Karsan Otomotiv 1,79 1,84 -2,72
Güneş Sigorta 3,11 3,19 -2,51
Deva Holding 14,32 14,65 -2,25
Bim Mağazalar 50,35 51,50 -2,23
Reysaş GMYO 4,99 5,10 -2,16
Eczacıbaşı İlaç 4,63 4,73 -2,11
Tekfen Holding 13,23 13,51 -2,07
Özak GMYO 2,88 2,94 -2,04
Netaş Telekomünikasyon 13,15 13,42 -2,01
Enerjisa Enerji 7,41 7,55 -1,85
Klimasan Klima 16,42 16,73 -1,85
Global Yatırım Holding 3,19 3,25 -1,85
Good-Year 4,29 4,37 -1,83
Koza Madencilik 12,21 12,43 -1,77
Doğuş Otomotiv 9,28 9,44 -1,69
Torunlar GMYO 2,37 2,41 -1,66
Tofaş Oto Fabrikaları 19,80 20,08 -1,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı