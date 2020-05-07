Borsada en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|56,50
|59,00
|-4,24
|Anadolu Efes
|17,41
|17,95
|-3,01
|Brisa
|8,61
|8,86
|-2,82
|Karsan Otomotiv
|1,79
|1,84
|-2,72
|Güneş Sigorta
|3,11
|3,19
|-2,51
|Deva Holding
|14,32
|14,65
|-2,25
|Bim Mağazalar
|50,35
|51,50
|-2,23
|Reysaş GMYO
|4,99
|5,10
|-2,16
|Eczacıbaşı İlaç
|4,63
|4,73
|-2,11
|Tekfen Holding
|13,23
|13,51
|-2,07
|Özak GMYO
|2,88
|2,94
|-2,04
|Netaş Telekomünikasyon
|13,15
|13,42
|-2,01
|Enerjisa Enerji
|7,41
|7,55
|-1,85
|Klimasan Klima
|16,42
|16,73
|-1,85
|Global Yatırım Holding
|3,19
|3,25
|-1,85
|Good-Year
|4,29
|4,37
|-1,83
|Koza Madencilik
|12,21
|12,43
|-1,77
|Doğuş Otomotiv
|9,28
|9,44
|-1,69
|Torunlar GMYO
|2,37
|2,41
|-1,66
|Tofaş Oto Fabrikaları
|19,80
|20,08
|-1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)