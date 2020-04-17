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Ekonomi

Borsada değer kaybeden hisseler

2020-04-17 18:47:10 -
Borsada değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tat Gıda 7,05 7,41 -4,86
Eczacıbaşı İlaç 4,57 4,80 -4,79
Bizim Mağazaları 11,12 11,61 -4,22
Ülker Bisküvi 22,80 23,66 -3,63
Eczacıbaşı Yatırım 9,95 10,31 -3,49
Selçuk Ecza Deposu 7,29 7,50 -2,80
Hektaş 11,37 11,69 -2,74
Koza Altın 70,60 72,00 -1,94
Koza Madencilik 11,41 11,63 -1,89
Gübre Fabrikaları 14,50 14,75 -1,69
Kerevitaş Gıda 3,55 3,61 -1,66
Deva Holding 10,86 11,04 -1,63
Anadolu Grubu Holding 15,76 15,99 -1,44
MLP Sağlık 12,95 13,10 -1,15
Migros Ticaret 29,16 29,40 -0,82
İpek Doğal Enerji 10,41 10,49 -0,76
Reysaş GMYO 6,31 6,35 -0,63
Şok Marketler 9,67 9,70 -0,31
Akçansa 7,01 7,02 -0,14

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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