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Borsa şirketlerinin piyasa değeri

30 Ocak 2019 Çarşamba 13:23
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 892 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PDPD/DD
Koç Holding44.276.779.9531,37
Garanti Bankası38.178.000.0000,82
Akbank35.620.000.0000,82
Tüpraş34.407.598.0804,63
Turkcell32.692.000.0002,21
Ereğli Demir Çelik29.995.000.0000,99
Aselsan29.389.200.0003,13
Bim Mağazalar27.764.220.0008,77
İş Bankası (C)25.784.828.1000,55
Enka İnşaat25.150.000.0000,70
Ford Otosan21.966.966.0006,42
Türk Hava Yolları21.555.600.0000,59
İskenderun Demir Çelik19.633.000.0001,18
Sabancı Holding19.200.200.9910,67
Yapı ve Kredi Bank.16.640.691.0290,41
Türk Telekom16.625.000.0003,01
Şişe Cam14.850.000.0001,13
Anadolu Efes12.955.263.1540,94
Arçelik12.622.602.8691,41
Vakıflar Bankası11.675.000.0000,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 13:23
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