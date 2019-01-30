Borsa şirketlerinin piyasa değeri30 Ocak 2019 Çarşamba 13:23
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00 itibarıyla yaklaşık 892 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|44.276.779.953
|1,37
|Garanti Bankası
|38.178.000.000
|0,82
|Akbank
|35.620.000.000
|0,82
|Tüpraş
|34.407.598.080
|4,63
|Turkcell
|32.692.000.000
|2,21
|Ereğli Demir Çelik
|29.995.000.000
|0,99
|Aselsan
|29.389.200.000
|3,13
|Bim Mağazalar
|27.764.220.000
|8,77
|İş Bankası (C)
|25.784.828.100
|0,55
|Enka İnşaat
|25.150.000.000
|0,70
|Ford Otosan
|21.966.966.000
|6,42
|Türk Hava Yolları
|21.555.600.000
|0,59
|İskenderun Demir Çelik
|19.633.000.000
|1,18
|Sabancı Holding
|19.200.200.991
|0,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|16.640.691.029
|0,41
|Türk Telekom
|16.625.000.000
|3,01
|Şişe Cam
|14.850.000.000
|1,13
|Anadolu Efes
|12.955.263.154
|0,94
|Arçelik
|12.622.602.869
|1,41
|Vakıflar Bankası
|11.675.000.000
|0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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