Borsa şirketlerinin piyasa değeri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 894 milyar lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 894 milyar lira olarak hesaplandı.



BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle: Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PD PD/DD Koç Holding 44.149.985.051 1,37 Garanti Bankası 38.346.000.000 0,83 Akbank 35.724.000.000 0,83 Tüpraş 34.057.011.200 4,58 Turkcell 32.604.000.000 2,20 Ereğli Demir Çelik 30.135.000.000 0,99 Aselsan 29.115.600.000 3,10 Bim Mağazalar 28.341.060.000 8,95 Enka İnşaat 26.500.000.000 0,73 İş Bankası (C) 26.324.824.500 0,57 Ford Otosan 21.370.419.000 6,25 Türk Hava Yolları 20.976.000.000 0,57 İskenderun Demir Çelik 19.720.000.000 1,18 Sabancı Holding 18.832.928.283 0,65 Yapı ve Kredi Bank. 16.725.161.542 0,41 Türk Telekom 16.660.000.000 3,02 Şişe Cam 14.152.500.000 1,08 Anadolu Efes 13.026.315.786 0,94 Arçelik 12.514.486.357 1,40 Vakıflar Bankası 11.825.000.000 0,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.