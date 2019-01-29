0553 313 94 23

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 894 milyar lira oldu

29 Ocak 2019 Salı 18:43
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 894 milyar lira olarak hesaplandı.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk20 (BIST 100) PDPD/DD
Koç Holding44.149.985.0511,37
Garanti Bankası38.346.000.0000,83
Akbank35.724.000.0000,83
Tüpraş34.057.011.2004,58
Turkcell32.604.000.0002,20
Ereğli Demir Çelik30.135.000.0000,99
Aselsan29.115.600.0003,10
Bim Mağazalar28.341.060.0008,95
Enka İnşaat26.500.000.0000,73
İş Bankası (C)26.324.824.5000,57
Ford Otosan21.370.419.0006,25
Türk Hava Yolları20.976.000.0000,57
İskenderun Demir Çelik19.720.000.0001,18
Sabancı Holding18.832.928.2830,65
Yapı ve Kredi Bank.16.725.161.5420,41
Türk Telekom16.660.000.0003,02
Şişe Cam14.152.500.0001,08
Anadolu Efes13.026.315.7860,94
Arçelik12.514.486.3571,40
Vakıflar Bankası11.825.000.0000,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 18:43
  1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP ve TKP arasında derin çatlak!
    1. HDP ve TKP arasında derin çatlak!
    2. Guaido itiraf etti! 'Evet konuştuk'
    3. Suudi Arabistan'da gözaltında tutulan..
    4. İran’dan AB'ye "nükleer anlaşma"..
    5. Mısırlı aktivistten üç dönem..
    6. Diyanet İşleri duyurdu: Fetvalar..
    7. Yıldırım, "Annemle konuşur musunuz?"..
    8. MHP adayına rest çekti! 'Ben oyumu..
    9. 15 tatili uzatıldı mı 2019 okullar ne..
    10. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ni..
    11. ABD'li yetkili itiraf etti:..
    12. Galatasaray'a Ze Luis'ten kötü haber!
    13. "(CHP) Genel Merkezin kararını..
    14. Otomobil TIR'a çarptı, 5 yaşındaki Efe..
    15. "TOKİ yatay mimariye önem verdiğini..
    16. Eşcinsel ordular geliyor!
    17. İsrail tepkilere rağmen Doğu Kudüs'te..
    18. Türkiye'deki en büyük eroin..
    19. 2019 Asya Kupası'nda Birleşik Arap..
    20. Fransa İçişleri Bakanı biber gazı..
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı
    Sözde peygambere kötü haber! Hepsi kapatıldı

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019