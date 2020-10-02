Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 571 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Bim Mağazalar
|42.109.320.000
|8,34
|ASELSAN
|41.952.000.000
|2,80
|Enka İnşaat
|38.528.000.000
|0,88
|Koç Holding
|37.556.650.121
|0,92
|Ereğli Demir Çelik
|33.705.000.000
|0,95
|Turkcell
|33.572.000.000
|1,72
|Ford Otosan
|30.125.623.500
|7,26
|Garanti Bankası
|29.862.000.000
|0,51
|Akbank
|26.780.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|25.095.000.000
|2,34
|İş Bankası (C)
|24.074.839.500
|0,38
|İskenderun Demir Çelik
|21.750.000.000
|1,13
|Şişe Cam
|21.565.026.955
|1,41
|Tüpraş
|19.920.847.360
|1,97
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.992.219.235
|0,41
|Sabancı Holding
|17.098.584.942
|0,49
|Arçelik
|16.095.845.843
|1,50
|Vakıflar Bankası
|16.013.052.209
|0,37
|Türk Hava Yolları
|14.655.600.000
|0,36
|Sasa Polyester
|13.902.500.000
|5,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)