Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 575 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|ASELSAN
|42.681.600.000
|2,85
|Bim Mağazalar
|42.109.320.000
|8,34
|Enka İnşaat
|38.920.000.000
|0,89
|Koç Holding
|37.683.445.023
|0,93
|Turkcell
|33.792.000.000
|1,73
|Ereğli Demir Çelik
|33.425.000.000
|0,94
|Ford Otosan
|30.336.169.500
|7,31
|Garanti Bankası
|30.030.000.000
|0,52
|Akbank
|26.936.000.000
|0,47
|Türk Telekom
|25.270.000.000
|2,36
|İş Bankası (C)
|24.209.838.600
|0,38
|Şişe Cam
|21.626.291.237
|1,42
|İskenderun Demir Çelik
|21.431.000.000
|1,11
|Tüpraş
|19.970.931.200
|1,97
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.992.219.235
|0,41
|Sabancı Holding
|16.812.928.391
|0,48
|Arçelik
|16.203.962.356
|1,51
|Vakıflar Bankası
|16.091.164.659
|0,37
|Türk Hava Yolları
|14.476.200.000
|0,35
|Sasa Polyester
|13.977.200.000
|5,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)