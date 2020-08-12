  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Yeniakit Publisher
2020-08-12 13:35:12 -
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri, saat 13.00 itibarıyla 1 trilyon 472 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:

Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) PD PD/DD
ASELSAN 40.356.000.000 2,80
Bim Mağazalar 40.014.480.000 8,55
Koç Holding 38.241.342.594 0,96
Enka İnşaat 36.344.000.000 0,91
Turkcell 33.484.000.000 1,79
Ford Otosan 30.897.625.500 7,45
Ereğli Demir Çelik 29.680.000.000 0,83
Garanti Bankası 29.484.000.000 0,51
Akbank 26.104.000.000 0,45
Türk Telekom 26.040.000.000 2,62
İş Bankası (C) 22.634.849.100 0,36
İskenderun Demir Çelik 19.952.000.000 1,03
Tüpraş 19.269.757.440 1,82
Yapı ve Kredi Bankası 18.076.689.748 0,41
Vakıflar Bankası 17.262.851.406 0,40
Sabancı Holding 16.404.847.605 0,47
Türk Hava Yolları 16.297.800.000 0,39
Arçelik 15.041.709.843 1,40
Şişe Cam 14.107.500.000 0,92
Halkbank 12.838.898.601 0,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması
Gündem

Şamil Tayyar'dan Cemil Bayık açıklaması

Gazeteci Yazar ve AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, terör örgütü PKK'nın 2 numaralı ismi Cemil Bayık'ın, TSK'nın yaptığı operasyonla ..
Bu görüntüler İstanbul Sözleşmesi'nden sonra yaşandı! İfsat projesi neden iptal edilmeli?
Gündem

Bu görüntüler İstanbul Sözleşmesi'nden sonra yaşandı! İfsat projesi neden iptal edilmeli?

"İstanbul Sözleşmesi neden iptal edilmeli?" sorusuna cevap veren Sosyolog Yazar Adnan Kalkan, İstanbul Sözleşmesi'nin verdiği tahribata dikk..
Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşi' DHKP-C hücresinde basıldı!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşi' DHKP-C hücresinde basıldı!

Terör örgütü DHKP-C'nin üs olarak kullandığı İdil Kültür Merkezi’ne düzenlenen baskında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kardeşim'..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı