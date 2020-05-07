Borsa şirketlerinin piyasa değeri
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 145 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
|Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100)
|PD
|PD/DD
|Koç Holding
|37.379.137.257
|1,03
|Garanti Bankası
|33.684.000.000
|0,61
|Enka İnşaat
|30.800.000.000
|0,79
|ASELSAN
|30.574.800.000
|2,27
|Bim Mağazalar
|30.572.520.000
|7,22
|Akbank
|29.432.000.000
|0,55
|Turkcell
|28.930.000.000
|1,55
|Ereğli Demir Çelik
|28.000.000.000
|0,84
|Türk Telekom
|24.955.000.000
|2,64
|İş Bankası (C)
|22.004.853.300
|0,37
|Tüpraş
|21.172.943.360
|1,63
|İskenderun Demir Çelik
|20.184.000.000
|1,12
|Ford Otosan
|19.826.415.000
|4,94
|Yapı ve Kredi Bankası
|17.992.219.235
|0,43
|Sabancı Holding
|16.262.019.330
|0,49
|Türk Hava Yolları
|14.628.000.000
|0,36
|Koza Altın
|11.452.750.000
|1,99
|Vakıflar Bankası
|11.250.000.000
|0,34
|Şişe Cam
|10.822.500.000
|0,75
|Arçelik
|10.717.049.331
|1,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)