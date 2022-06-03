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Ekonomi Borsa, rekorlarını 2 bin 601 puanın üzerine taşıdı
Ekonomi

Borsa, rekorlarını 2 bin 601 puanın üzerine taşıdı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1.28 kazançla günü 2 bin 601.56 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde 2 bin 603.34 puanla rekor seviyeyi gördü.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 18:42:00 -
Borsa, rekorlarını 2 bin 601 puanın üzerine taşıdı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32.80 puan artarken, toplam işlem hacmi 40.9 milyar liraya vardı. Bankacılık endeksi yüzde 1.68 ve holding endeksi yüzde 0.50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3.09 ile ticaret oldu.

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