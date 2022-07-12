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Ekonomi Borsa İstanbul yarın açık mı? 13 Temmuz Çarşamba Borsa açık mı?
Ekonomi

Borsa İstanbul yarın açık mı? 13 Temmuz Çarşamba Borsa açık mı?

Borsa İstanbul hangi gün açılacak? Kurban bayramı 9-12 Temmuz tarihlerine denk gelse de tatil 9 gün olarak açıklandı. Bu sebeple pek çok kişi Borsa İstanbul’un hangi gün işlem yapmaya başlayacağını merak ediyor. Peki, Borsa İstanbul yarın açık mı?

Yeniakit Publisher
2022-07-12 13:00:00 -
Borsa İstanbul yarın açık mı? 13 Temmuz Çarşamba Borsa açık mı?

Kurban bayramı sebebiyle 9 günlük tatil ilan edildi. Ancak bayram tatili resmi olarak 4,5 gündür. Bu sebeple vatandaşlar Borsa İstanbul’un 13 Temmuz’da mı 18 Temmuz’da mı açılacağını merak ediyor.

Borsa İstanbul yarın açık mı? 13 Temmuz Çarşamba Borsa açık mı?

Borsa İstanbul’da 8 Temmuz Cuma günü yarım gün işlem yapıldı. Bayram sebebiyle 9-12 Temmuz’da Borsa İstanbul’un kapıları kapalıydı. Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada piyasalar çarşamba ve perşembe günü açık olacak. Kısacası 13 ve 14 Temmuz'da Borsa İstanbul açık olacak.

Yatırımcılar, 8 Temmuz Cuma öğleden önce gerçekleştirilecek işlemlerin takası için, 14 Temmuz Perşembe gününü bekleyecek.

Borsa İstanbul, 15 Temmuz Cuma günü ise Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle kapalı olacak.

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