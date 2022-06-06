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Ekonomi Borsa haftaya yükselişle başladı! İşte o rakamlar...
Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı! İşte o rakamlar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,71 artışla 2.619,81 puanla rekor seviyeden başladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 10:29:00 -
Borsa haftaya yükselişle başladı! İşte o rakamlar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,71 artışla 2.619,81 puanla rekor seviyeden başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,56 puan ve yüzde 0,71 değer kazanarak 2.619,81 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 0,69 yükseldi. Bütün sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 5,24'le inşaat oldu.

Cuma günü 2.623,17 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyelerde etkisini artıran kar satışıyla gerileyerek, günü önceki kapanışın hemen altında 2.601,25 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin resesyon endişelerini yatıştırması ve Çin'in yeni tip koronavirüs salgınını büyük oranda kontrol altına almasının ardından tekrar normalleşmeye başlamasının risk iştahını artırdığını söyledi.

Yatırımcıların, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verisi ve perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına odaklandığını aktaran analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise reel efektif döviz kuru verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.620 ve 2.650 seviyelerinin direnç, 2.560 puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi.

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