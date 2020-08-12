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Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-12 13:09:07 -
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kazanarak 1.112,48 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,43 puan artarak 1.112,48 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,96 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 3,92 ile KOBİ Sanayi oldu.

Analistler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), Aktif Rasyosu'nda yaptığı değişikliklerin ardından banka hisselerindeki yükselişin devam ettiğine işaret etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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