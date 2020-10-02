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Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 13:07:52 -
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 değer kazanarak 1.146,88 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 3,37 puan artışla 1.146,88 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 8,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,71 ile turizm oldu.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrası küresel ölçekte risk algısının arttığını belirterek, Borsa İstanbul'un ise dünya borsalarından pozitif ayrıştığını bildirdi.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin Trump'ın hastalığından nasıl etkileneceğinin bir süre daha piyasaların gündemini meşgul edeceğini ifade eden analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 1.120 seviyesinin kısa vadeli görünüm açısından önemli destek, 1.155 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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