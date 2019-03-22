Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,81 azalışla 101.533,25 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.874,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,70, holding endeksi yüzde 1,82 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,21 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,73 ile taş, toprak oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 103.755,75 puanı görmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 101.000 sınırına kadar geriledi.

Analistler, yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden olduğunu belirterek, 5,50 direncinin kırılması ile 5,5818'e kadar çıkan dolar/TL'nin, 5,55'in hemen altında dengelendiğini kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi, toptan eşya stokları ve bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 ve 100.000 seviyelerinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumuna geldiğini söyledi.