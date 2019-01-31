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Borsa, günün ilk yarısında 105.000 puanı aştı

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,30 değer kazanarak 105.542,45 puana çıktı

31 Ocak 2019 Perşembe 13:10
Borsa, günün ilk yarısında 105.000 puanı aştı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,30 artışla 105.542,45 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.353,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,53, holding endeksi yüzde 2,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,97 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 2,30 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle 106.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 105.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, dün ABD Merkez Bankasının (Fed) karar metninde, faiz konusunda "sabırlı" olunacağı vurgusunun küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını ve pay piyasalarının alış ağırlıklı seyrettiğini söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 üzerinde yeni hedefin 107.200 puan olacağını kaydetti.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:10
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