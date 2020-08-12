Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,37 değer kazancıyla günü 1.114,18 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 azalırken, holding endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,75 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,82 ile KOBİ sanayi oldu.

Analistler, aşı çalışmalarına ilişkin haberlerle pay piyasalarında risk iştahının arttığını söyledi.

Yarın yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.



