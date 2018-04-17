Bordo-mavili takıma "Onur Kıvrak" şoku!

3-3 biten Osmanlıspor maçının 86. dakikasında dizinden sakatlanan Onur, Bordo-mavili takımın oyuncu değişiklik hakkının dolması sebebiyle sakat sakat 10 dakika(6 dakika uzatma) sahada kalıp bir gol gol pozisyonu kurtarmıştı. Maç sonrası hastaneye kaldırılan Onur'un bugün yapılan kontrolleri sonrası sezonu kapattığı belirtildi.

Trabzonspor'dan açıklama: 2-3 hafta...

Dün akşam Osmanlıspor’la oynadığımız Süper Lig müsabakasında sakatlanan takım kaptanımız Onur Kıvrak’ın bu sabah yapılan muayenesi ve çekilen MR’ı sonucunda daha önce cerrahi tedavi geçirdiği sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimizin uygulayacağı 2 - 3 haftalık tedavinin ardından kaptanımız Onur’un yeniden sahalara dönmesi beklenmektedir.