“Bor”da 1 milyar dolarlık satışla rekor kırıldı

Dönmez, Eti Maden Genel Müdürlüğünde düzenlenen Bor Çalıştayı’nda, 2022’nin sonlarına doğru bor karbür tesisinin tamamlanacağını ve ilk performans testlerinin yapılacağını bildirdi. Bu tesisle bordaki katma değeri yükselteceklerini vurgulayan Dönmez, “Borla ilgili yürüttüğümüz bir diğer önemli çalışma da başta çelik üretiminde kullanılan ferro bor ile ilgili. Balıkesir’de yıllık 800 ton kapasiteli ferro bor üretim tesisi için sözleşme imzalama aşamasındayız. Bu tesisimizin de temelini 2022’de atacağız” ifadelerini kullandı.

Pazar lideriyiz

Dönmez, Türkiye’nin dünya bor pazarının lideri olduğuna dikkati çekerek, “2021’de salgın koşullarına rağmen bor üretiminde, ihracat ve satışında rekor kırdık. 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, toplam 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık. Bugün bor piyasasının yüzde 62’sine sahibiz” diye konuştu.

Temel atılacak

2022’nin bor cevherinin daha fazla uç ürüne dönüştüğü bir yıl olacağını söyleyen Dönmez, “Bor karbür tesisimiz devreye girecek inşallah. Ferro bor tesisimizin ve tam kapasite üretim yapacak yeni yerli lityum tesislerimizin temelini atacağız. Nadir toprak elementleri üretecek pilot tesisimizin kurulumuna da inşallah yine bu sene başlayacağız” açıklamasında bulundu.