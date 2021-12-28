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Ekonomi Borçlanmayı bu yıl yapmak avantajlı mı?
Ekonomi

Borçlanmayı bu yıl yapmak avantajlı mı?

Merak edilen Borçlanmayı bu yıl yapmak avantajlı mı? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 21:12:00 -
Borçlanmayı bu yıl yapmak avantajlı mı?

Soru: Ben 14 ay askerlik borçlanması yaparsam emeklilik yaşım 2022 yılında Temmuz ayında doluyor. Borçlanmayı şimdi yapmamla 2022/ Temmuz ayında yapmam arasında bir fark olur mu? H.Ali G.

Cevap: Günlük borçlanmanın tutarı askerlik ve doğrum borçlanmalarında, bir günlük asgari ücretin yüzde 32’si oranındadır. Buna göre askerlik borçlanması bu yıl en düşük 38,16 TL iken seneye 53,38 TL olacak. Bir anlamda artış yaklaşık yüzde 40 civarında. Bu artış tutarından olumsuz etkilenmeme adına borçlanmayı bu sene yapmanız menfaatinize olacak.

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