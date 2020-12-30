Borçka Belediye Başkanı Orhan, karacayı kurtarmak için nehre giren personele teşekkür etti

ARTVİN (AA) - Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Çoruh Nehri'ne düşen karacayı kurtarmak için nehre giren belediye çalışanına teşekkür etti.

Orhan, Borçka ilçe merkezinde 25 Aralık'ta Çoruh Nehri'ne girerek karacayı kurtarmaya çalışan belediye personeli Memduh Kurtuluş'u makamında kabul etti.



Örnek davranışı nedeniyle Memduh'a teşekkür belgesi ve altın veren Orhan, dünyada insanlar kadar hayvanların da yaşama hakkı olduğunu söyledi.

Karacayı kurtarmak için nehre giren Kurtuluş'u örnek davranışından dolayı ödüllendirmek istediklerini dile getiren Orhan, "Borçka Belediyesi olarak bu güzel davranışın karşılıksız kalmasını istemedik. Kendi canını hiçe sayan Memduh kardeşimizi tebrik ediyorum. Takdirle karşıladık. Sadece ben değil, tüm Türkiye takdirle karşıladı. Konuyla ilgili birçok tebrik mesajları aldık." dedi.

Orhan, karacanın ölmesinden dolayı üzüntü duyduğunu kaydederek, "Keşke o emeğin karşılığında karaca yaşasaydı. Yaşam alanında hayatına devam etseydi." ifadesini kullandı.

Memduh Kurtuluş da olayın çok ani geliştiğini, öğrenir öğrenmez olay yerine koştuklarını belirterek, "Olay yerine geldiğimde hayvanı suda görünce dayanamadım, hiçbir şey aklıma gelmedi, bir anda suya dalıverdim. Tehlikeyi hiç düşünmedim, sadece hayvanı kurtarmak istedim. Hayvanı sudan çıkardım ama maalesef öldü. Buna çok üzüldüm." diye konuştu.





