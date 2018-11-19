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Bor hakkında bilmediklerimiz

Ülkemizde özellikle Manisa-Eskişehir arasında birçok bor madeni bulunmaktadır.

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:25
Bor hakkında bilmediklerimiz


Bor minerallerinin en fazla tüketildiği alan cam sektörüdür. Ürünün yüzey sertliğini ve dayanıklılığını yükseltmektedir. Bor, seramik sanayinde çoğunlukla sır ve fritlerde kullanılmaktadır.

Boratlar, ahşap, selülozik yalıtım, PVC ve tekstil gibi maddelerde alev geciktirici amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Bor, yanan malzemenin üzerine oksijenle temasını kesecek şekilde kaplayarak yanmayı bastırır.

Uçak ve havacılık endüstrisinde bor kullanımı giderek artan bir seyir izlemektedir. Aerodinamikteki gelişmeler, yüksek hız kanat uygulamaları, yüksek ısıya dayanımlı gövde, düşük ağırlık yüksek kapasite ve benzeri uygulamalar üzerinde yürütülen tasarım ve geliştirme çalışmaları, havacılık ve uzay sanayinde kompozit malzeme kullanımını oldukça yaygınlaştırmıştır.

Bor kâğıt hamurunun ağartılmasında, tekstil atıklarının indirgenmesinde, atık sulardan ağır metallerin uzaklaştırılması gibi pek çok alanda da kullanılmaktadır.

Borlu çimento; mukavemet, su ve gaz geçirgenliği, hidratasyon ısısı gibi parametreler açısından portland çimentosuna göre daha iyi özellikler sergilemektedir.

Bor fiberleri, balıkçılık, golf, kayak ve bisikletler gibi birçok alanda kullanılmaktadırlar.

Pilden tut sağlığa kadar lityum..

Bor'dan elde edilen Lityum karbonat, cep telefonu ve kamera pillerinin dolumunda ve hava taşıtlarında alaşım olarak kullanılıyor.

Aynı zamanda sakinleştirici özelliği var. Sinir hücrelerine etkilerinden dolayı atakların engellenmesi için kullanılır.

Metabolizmadaki bor, kalsiyum, magnezyum ve fosfor dengesini ayarlamakta olup sağlıklı kemiklerin oluşumuna, kasların ve beyin fonksiyonlarının gelişimine yardım eder. Lityum eksikliğinde eklemlerde ağrı, saçlarda kırılma soğuğa karşı aşırı duyarlılık yorgunluk depresyon ani kilo alımı ya da ani kilo kaybı cilt kuruluğu görülür. Bunun için içerisinde lityum bulunan besinler tüketmeliyiz. Bunlar, madensuyu, yumurta, zeytin, çavdar, tahıl, ciğer, patlıcan, pırasa, marul, yapraklı sebzeler, domates, portakal ve deniz ürünleridir.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 16:25
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