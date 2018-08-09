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Bombayı patlattı: Ve Ali Koç İslam'ı seçti!

Ali Koç'un başa gelmesiyle transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, İslam Slimani ve kulübü Leicester City'yle büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

09 Ağustos 2018 Perşembe 22:06
Bombayı patlattı: Ve Ali Koç İslam'ı seçti!

Bu sezon transferde gençlere yönelen ve yabancı olarak sadece Andre Ayew'i transfer eden Fenerbahçe, Premier Lig'den bir ismi daha renklerine bağlamaya çok yakın.

FENERBAHÇE ANLAŞMAYA ÇOK YAKIN

Sky Sports, sarı-lacivertlilerin uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Islam Slimani ve kulübü Leicester City'yle anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.

 

İSLAM GELMEYE SICAK BAKIYOR

Beşiktaş'ın da transferi için temaslarda bulunduğu Cezayirli oyuncunun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ve İngiliz ekibinin de transfere onay vermek üzere olduğu belirtildi.

LEİCESTER CİTY'E 30 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

2016 yazında Sporting Lizbon'dan Leicester'a 30.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki Slimani, beklenen performansı gösterememiş ve geçen sezonun ikinci yarısında Newcastle'a kiralanmıştı. Slimani, 2 sezonda oynadığı 39 Premier Lig maçında 8 gol atıp 6 asist yaptı.

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 22:06
  1. FENERBAHÇE
  2. Sporting Lizbon
  3. Islam Slimani
  4. Andre Ayew
  5. Beşiktaş
  6. Newcastle
  7. Leicester City
  8. İslam Slimani

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