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Bombalar patlıyor! 2 dev transfer

Şampiyonluk yolunda iddiası bulunan Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon transferdeki ilk hedefi sol kanat olacak.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:21
Bombalar patlıyor! 2 dev transfer

Lig ve kupadaki iddiasını sürdüren Sarı-Lacivertli kulüpte, yönetim sol kanat sıkıntısını çözmek için şimdiden harekete geçmiş durumda.

Fenerbahçe'nin gündeminde 2 İngiliz oyuncunun olduğu ve 2'sini birden almak istediği öğrenildi.

YOUNG TAKIMA GÜÇ KATACAK 

Bunların ilki Ashley Young.

Orta sahanın solunda oynayan Young her iki ayağını birden kullanabiliyor. 2019 haziranına kadar sözleşmesi olsa da M.United'ın hocası Mourinho onu düşünmüyor.

2-3 MİLYON EURO'YA BU İŞ BİTER! 

Fenerbahçe'nin Ashley Young'ı 2-3 milyon Euro gibi bedelle transfer etmesi mümkün görünüyor.Aykut Kocaman'ın yıldız futbolcuya onay verdiği de gelen haberler arasında.

LUKE SHAW'IN KALİTESİ BELLİ 

2'nci İngiliz de M.United'dan... Sol bekte forma giyen Luke Shaw'ın sözleşmesi yenilenmedi. 23 yaşında, 7 kez milli oldu. Fizik gücünün yanında teknik kapasitesi de yüksek. (Takvim)

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:21
  1. fenerbahçe
  2. Ashley Young
  3. Luke Shaw

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