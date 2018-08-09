Bomba transfer: Altınordu 50 milyon kazanacak!

Altınordu bir futbolcuyu daha Avrupa futboluna kazandırdı...

Premier Lig ekibi Leicester City, Çağlar Söyüncü'yü transfer ettiğini resmen duyurdu.

İzmir ekibinin altyapısından yetişen Çağlar Söyüncü, 2 sezon önce Bundesliga ekiplerinden Freiburg'a transfer olmuştu.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI



Gösterdiği başarılı performansla İngilizlerin dikkatini çeken 22 yaşındaki futbolcu, Leicester City'yle anlaştı. 22 yaşındaki Çağlar, İngiliz ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

ALTINORDU 50 MİLYON LİRA KAZANACAK



25 milyon euro karşılığında İngiliz ekibine transfer olan Çağlar, eski kulübü Altınordu'ya da kazandırdı.

İzmir ekibi, sözleşmedeki madde gereği 50 milyon TL yetiştirme bedeli alacak.