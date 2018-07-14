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Fenerbahçe bombayı patlattı! Premier Lig'den 2 yıldız geliyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu’nun sistemine uygun oyuncuları transfer etme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:18
Fenerbahçe bombayı patlattı! Premier Lig'den 2 yıldız geliyor!

Yeni sezonda 3 kulvarda da başarı hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu’nun sistemine uygun isimleri kadrosuna katmak adına yoğun bir mesai içinde. Hollandalı hocanın istediği iki yıldız için önemli mesafe kat edildi...

MENAJERLERLE ANLAŞMA TAMAM

Andre Ayew ve Bolasie'yi takıma kazandırmak isteyen sportif direktör Comolli, futbolcuların menajerleriyle el sıkıştı. Ayew ve Bolasie; Sarı-Lacivertli takımda oynamayı kabul etti, sıra kulüplerine geldi.

Ayew için Swansea ile kiralama bedeli konusunda masaya oturan Comolli bugün bir sonuç almaya çalışacak.

BOLASİE'DE ONAY ÇIKTI

Ardından rota Everton’a dönecek. Mavi-Beyazlılar’ın yeni hocası Marco Silva’nın, 29 yaşındaki oyuncu için, “Kiralanabilir” rapor vermesi Fenerbahçe’nin iştahını biraz daha kabarttı. Kariyerine Fenerbahçe’de devam etmeyi kabul eden başarılı oyuncunun imzası artık an meselesi.

(Fanatik)

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:18
  1. Fenerbahçe
  2. transfer dönemi

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