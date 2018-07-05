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Bomba iddia! Ronaldo yeni takımı ile imzaladı...

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun İtalyan devi Juventus'a imza atacağı iddia edildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:00
Bomba iddia! Ronaldo yeni takımı ile imzaladı...

Son günlerde sık sık ortaya çıkan Juventus haberleriyle gözler Cristiano Ronaldo'ya çevrildi. Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından yaptığı açıklamayla Real Madrid'den ayrılık sinyalleri veren Ronaldo'nun Serie A devine transfer olacağı konuşulurken sürpriz bir isimden çarpıcı bir iddia gündeme oturdu.

1994-2006 yılları arası Juventus'ta genel direktörlük görevi yapan ve birçok yıldız ismin transferini gerçekleştiren Luciano Moggi, Ronaldo'nun Juventus'a transfer olduğunu iddia etti.

Tele7Gold'a açıklamalarda bulunan 80 yaşındaki futbol adamı, ''Cristiano Ronaldo, Münih'te Juventus için sağlık kontrolünden geçti ve imzayı attı'' şeklinde konuştu.

''Ronaldo'yu 18 yaşındayken istedim ama...''

Moggi ayrıca Juventus'ta görev yaptığı dönem Ronaldo'yu transfer etmek istediğini ancak Marcelo Salas'ın Sporting'e gitmek istememesinden dolayı transferin gerçekleşmediğini söyledi.

''Henüz 18 yaşındaydı. Di Marzio'yu onu izlemesi için gönderdim. Beni çok etkilemişti. Onu almayı çok istedim ama maalesef Marcelo Salas nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Çünkü Salas, Sporting'e gitmek istemeyip River Plate'e dönmek istiyordu. Fiat o dönem krizdeydi. Transferi başka bir şekilde transferi çözmemiz mümkün değildi.''

Formaları basıldı iddiası

İddialara göre Juventus, Ronaldo formalarını bastırmaya başladı. Yeni sezon ve yeni logolu tasarlanan formalar ve store görünümü de dikkat çekti.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 12:00
  1. Cristiano Ronaldo
  2. Juventus
  3. Real Madrid
  4. İtalya

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