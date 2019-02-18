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Bomba iddia! Mesut Özil sezon sonu Fenerbahçe'de

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen Mesut Özil'in sezon sonu Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:07
Bomba iddia! Mesut Özil sezon sonu Fenerbahçe'de

Arsenal ile bağlarını koparan, ligde en sonra Cardiff City maçında görev alan Mesut Özil için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Sezon sonunda Arsenal’den ayrılması kesinleşen süper yıldız için İtalyan basını her ne kadar ‘Yeni takımı İnter’ diye yazsa da Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye imza atacağı ifade edildi. ‘Topçuların’ tecrübeli teknik direktörü Unai Emery ile yıldızı barışmayan ve satış listesine konan Mesut’un önümüzdeki sezon ‘Çubukluyu’ giyeceği öğrenilirken, Fenerbahçe Kulübü ile bağlantıları güçlü olan bir FIFA Menajerinin yakın zamanda Comolli’yle bir araya geldiği ve Mesut transferinden de söz edildiği belirtildi.

''Mesut Özil transferi yüzde 80 bitti''

Başkan Ali Koç’un sponsorlar aracılığıyla Mesut Özil’e imza attıracağı ciddi bir şekilde konuşulurken, Arsenal’in bu transferde zorluk çıkarmayacağı ve 28 yaşındaki oyuncunun maaşından kurtulmak için gereken kolaylığı sağlayacağı anlaşıldı. Yakın çevresine ‘Mesut Özil transferi yüzde 80 bitti’ söylemlerinde bulunan Comolli’nin ‘Arsenal uygun bir bonservis bedeliyle onu biz vermeye hazır başkanımız bu işi bitirdi’ ifadelerini kullandığı iddia edilirken, Mesut’un son paylaşımları ve beğenilerinin bu sinyalleri vermesi Fenerbahçe camiasını da bir hayli heyecanlandırdığı gözlemlendi.

Kaynak: Akşam

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:07
  1. Mesut Özil
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  3. Arsenal
  4. Premier Lig
  5. İngiltere

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