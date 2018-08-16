Bomba iddia! Emre Akbaba Fenerbahçe ile anlaşmak üzere...

Alanyaspor'un genç yıldızı Emre Akbaba ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Milli futbolcu Emre Akbaba'nın Galatasaray'da oynamak istediği ve sarı kırmızılı takımın yöneticilerin Alanyaspor ile uzun süredir transfer görüşmesi yaptığı biliniyordu.

Fransa basınında çıkan haberlere göre Emre Akbaba için Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe'nin transfer için Alanyaspor ile anlaşmaya vardığını yazdı. Transfer için Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.





