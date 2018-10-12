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Bomba iddia: "Emniyetten edindiğim bilgiye göre, Arda'nın silahı ruhsatsız"

Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanana kavga ile ilgili gündemde bomba etkisi yapan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Arda Turan'ın Berkay'ın kaldığı hastaneye gelirken yanında taşıdığı silah ruhsatsız.

12 Ekim 2018 Cuma 10:36
Bomba iddia: "Emniyetten edindiğim bilgiye göre, Arda'nın silahı ruhsatsız"

Ünlü futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay'ın bir gece kulübündeki kavgası gündeme bomba gibi düştü. Emirgan'da bir eğlence mekanında yaşanan tartışmada Arda Turan, Berkay'a kafa attı ve burnunu kırdı.

İddiaya göre, hastaneye giden Arda Turan, Berkay'a 'bu olaya inanıyorsan al bana sık' dedi. Bir süre sonra Arda Turan’ın silahı ateş aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"Silah ruhatsız"

teve2’de yayınlanan 2. Sayfa programına Kanal D Haber'den Emrullah Erdinç konuk oldu. Olaya ilişkin raporları okuyup, görüntüleri izlediğini söyleyen Erdinç, Arda Turan’ın silahının ruhsatsız olduğunu açıkladı.

Emrullah Erdinç sözlerine şöyle devam etti:

"Arda Turan’ın üzerinde bulunan silah ruhsatlı diye bilgi veriliyor ama emniyetten edindiğim bilgiye göre, silah ruhsatsız. Hiçbir silah yanlışlıkla ateş almaz, tetiğe basmadığınız sürece silah kesinlikle patlamaz.

Eğer silah yanlışlıkla ateş almış olsaydı Arda vurulurdu. Çünkü silahı verirken karşı tarafa kabzası gelecek şekilde verirsin, ön tarafından değil. Silah mermi ağzında durmaz hazır halde taşınmaz… O silahın gövdesi çekilmediği sürece, mermi ateşlemeye hazır hale gelmez.

Eğer silah patlamasaydı soruşturmaz olmadı. Hastanenin güvenlik görevlisi polisi arıyor, ‘hastanemizin acil servisinde silah patladı’ bilgisini veriyor. Polis gelip incelemeler yapıyor. İlk başlarda Berkay tarafı olayı kapatmaya çalıştı, ne zaman ki hastane polise bilgi verdi ondan sonra Berkay cephesinden de açıklamalar geldi."

 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 10:36
  1. arda turan
  2. Berkay ve Arda Turan
  3. berkay
  4. Emrullah Erdinç

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