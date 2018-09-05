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Bomba iddia! 'Comolli, Carlos Carvalhal'i Fenerbahçe'nin başına getirecek'

Portekiz medyasından bomba bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe sportif direktörü Comolli'nin takımın başına Carlos Carvalhal'i getireceği iddia edildi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 02:04
Bomba iddia! 'Comolli, Carlos Carvalhal'i Fenerbahçe'nin başına getirecek'

Yılın en ilginç iddiası Portekiz’den geldi.. son olarak Swansea’yi çalıştıran Carlos Carvalhal’ın Türkiye’ye dönme hazırlığı yaptığı, en son İstanbul’a gittiğinde Fenerbahçe sportif direktörü ile görüştüğü iddia edildi.

Sports TV’de yayımlanan programda Portekiz takımlarının Avrupa Kupaları’ndaki rakipleri incelenirken yorumculardan Pedro Sousa, ''Benfica’nın, Fenerbahçe karşısında zorlanmadığı gibi Porto da, Galatasaray karşısında zorlanmayacaktır... Sergio’nun (Conceicao-Porto teknik direktörü) pek çok ajanı var. Türkiye ile ilgili bir de dedikodu paylaşayım. Carvalhal en son İstanbul’a gittiğinde, Fenerbahçe’nin sportif direktörüyle görüşmüş. Sportif direktör hem Türkiye’yi tanıdığı hem de Premier Lig tecrübesi olduğu için Carvalhal’ı takımın başına geçirmek istiyormuş...'' dedi.

Kaynak: Sport TV

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 02:04
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Carlos Carvalhal
  4. Damien Comolli
  5. Portekiz

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