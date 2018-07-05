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Bomba iddia! Beşiktaş'ın yıldızı çılgın teklifi kabul edip Çin'e gitti

Beşiktaşlı taraftarların sevdiği isim Quaresma'nın, adı açıklanmayan Çinli bir kulübün 8 milyon euroluk teklifi kabul ettiği iddia edildi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 10:45
Bomba iddia! Beşiktaş'ın yıldızı çılgın teklifi kabul edip Çin'e gitti

Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre; Portekizli yıldız Ricardo Quaresma için adı gizli tutulan bir Çin kulübüyle anlaşan siyah-beyazlı ekip, bu transferden TL bazında 43.5 milyon kazanacak. Beşiktaş, menajer Ahmet Bulut aracılığı ile bir Çin kulübüyle yürüttüğü Ricardo Quaresma pazarlığını tamamladı.

Taraflar yapılan görüşmeler sonrasında 8 milyon Euro (Yaklaşık 43.5 milyon TL) karşılığında anlaşmaya vardı. Portekizli yıldızın da 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve sezon başına 6 milyon Euro garanti ücret alacağı belirtildi.

73 RESMİ MAÇ 18 GOL

Siyah-beyazlı formayla iki farklı dönemde oynayıp, taraftarın sevgilisi olan Quaresma'nın transferinin kısa bir süre içinde resmiyet kazanacağı belirtildi. Daha önce de 4.5 milyon Euro'ya Tosic'i Guangzhou'ya 4.5 milyon Euro (Yaklaşık 25 milyon TL) karşılığında gönderen Beşiktaş'ın iki oyuncudan kasasına giren para 68.5 milyon TL'ye ulaşacak.

Beşiktaş'taki ilk dönemini 2010-12 yılları arasında yaşayan Ricardo Quaresma, 73 resmi maça çıkıp, 18 kez ağları sarstı ve 27 asist yaptı. 2015- 18 yılları arasındaki ikinci döneminde ise 119 karşılaşmada 16 gol ve 37 asistle oynadı. Kazanılan üst üste iki lig şampiyonluğu ve Avrupa'daki başarıda önemli pay sahibi olan Portekizli yıldız, toplamda 192 maçta 34 gol ve 64 asist üretti.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 10:45
  1. Beşiktaş
  2. Ricardo Quaresma

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