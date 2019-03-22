Bomba açıklama! "Beşiktaş beni istiyor"

Beşiktaş'ın transfer için izlediği iddia edilen Norveç'in Stabaek takımında forma giyen 19 yaşındaki Hugo Vetlesen, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş iddiaları hakkında konuşan Vetlesen, ''Beşiktaş'ın beni istiyor olması çok güzel. Böyle büyük kulüplerin beni izlemesi iyi bir şey. Ancak şu anda Stabaek'te mutluyum. Zamanı gelince transferi konuşuruz.'' dedi.

Kendi oyun tarzı hakkında da konuşan genç futbolcu, ''Sanırım biraz daha bencil olmam gerekiyor. Belki biraz fazla kibarımdır. İstatistiklerinize bakıyorlar sonuçta. Eğer daha fazla gol atarsam piyasa değerimi arttırırım.'' sözlerini kullandı.

Belçika asıllı Norveçli futbolcu, orta sahanın ortasında oynuyor. Stabaek alt yapısından çıkan 19 yaşındaki futbolcu, Norveç Ligi'nde 50 maça çıkarken 1 gol ve 6 asist üretti. (Sporx)