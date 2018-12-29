THY- Euroleague
0553 313 94 23

Boluspor'un ilk yarı karnesinde "kırık" var

Ligin ilk yarısında art arda 9 maçta yenilgi yüzü görmeyen ancak son haftalarda rakiplerine üstünlük kuramayan kırmızı-beyazlı ekip, devreyi 7. sırada tamamladı

29 Aralık 2018 Cumartesi 11:02
Boluspor'un ilk yarı karnesinde "kırık" var

Boluspor, 1. Lig'in ilk yarısında art arda 9 maçta yenilgi yüzü görmemesine rağmen son haftalarda istediği puanları toplayamayarak devreyi 7. sırada kapattı.

Ligin ilk 9 haftasında maç kaybetmeyen kırmızı-beyazlı ekip, 10. haftada kendi sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olarak yenilgiyle tanıştı.

Deplasmanda oynadığı 9 maçın 6'sını kazanarak, dış sahada en başarılı takımlar arasında yer alan Bolu ekibi, sahasında aynı istikrarı gösteremedi.

Ligde 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Boluspor, devreyi 28 puanla 7. sırada tamamladı.

Bolu ekibinde ilk yarıda en golcü isim 5 golle Chukwuma Emmanuel Akabueze olurken, Guido Koçer 4, Özgür Can Özcan ve Ümit Kurt üçer, Melih Okutan ve Mustafa Durak ikişer, Umut Gündoğan da 1 gol kaydetti.

Ligin ilk yarısında takımda en fazla süre alan oyuncu ise 17 maç, bin 530 dakika ile Gökhan Değirmenci oldu.

Transfer görüşmelerinin başladığı kırmızı-beyazlı ekipte, kadronun 3 transferle güçlendirilmesi planlanıyor.

Yönetim kurulunun 10 Aralık'taki haftalık olağan toplantısında, teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın raporu doğrultusunda profesyonel futbol takımı oyuncularından Uğur Akdemir ve Franck Etoundi'nin kadro dışı bırakılmasına karar verilmişti.

 

- "Takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağız"

 

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın lige iyi başladığını, sonraki süreçte hakem hataları ve sakatlıklar gibi nedenlerle istedikleri sonuçları alamayarak devreyi kapattıklarını söyledi.

Çarıkcı, 6-7 karşılaşmadan istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirerek, "Beklemediğimiz 6-7 maç geçti. Tabii futbolda bunlar oluyor. Diğer kulüpler de maddi sıkıntılar yaşıyor. Her türlü imkanı sağlamamıza rağmen son 7 maçta çok başarılı olamadık." diye konuştu.

Geçmişi konuşmanın bir faydasının olmadığını belirten Çarıkcı, "Devre arasında kampa gidilecek. Sakatlık nedeniyle hazır olmayan futbolcularımız, bu 20 günde inşallah en iyi şekilde takım idmanı yaparak, başta kupadaki Galatasaray maçıyla tekrar devreye gireceğiz." dedi.

Son haftalarda bazı oyuncuların sakatlıklarına rağmen maça çıktıklarını anlatan Çarıkcı, bunu kimsenin bilmediğini, birçok futbolcunun özveri gösterdiğini kaydetti.

Takımdan giden futbolcuların olduğuna işaret Necip Çarıkcı, "Devre arasında 3 futbolcu transfer etmeyi düşünüyoruz. İnşallah ara transferi de bu şekilde noktalayarak, biraz daha diri, biraz daha alternatifi bol takımla devreye başlayacağız. İddiamızdan uzaklaşmış değiliz. Üç puanlı sistemde her şey olabilir. Bunun için de aynı moral ve azimle takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 11:02
  1. Boluspor
  2. Futbol
  3. Necip Çarıkcı
  4. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Birkaç takımın daha transfer yasağının olduğunu öğreneceğiz"
    1. "Birkaç takımın daha transfer..
    2. "Altyapıya erişimi rekabet unsuru..
    3. Pamukkale'de balon turlarına yoğun ilgi
    4. İTÜ'lü girişimcilerden 272 milyon..
    5. MSB'den şehitler için özel klip
    6. Fatma Özden Ay kimdir nerelidir?
    7. GRAFİKLİ - "Kartlı ödemeler ekonomiye..
    8. Türkiye'nin "madalya deposu" tekvando
    9. Haberleşmeye aile başına 2 bin 878 TL..
    10. Galatasaraylı kurmaylardan Falcao..
    11. Türkiye’ye Alman turist talebi artacak
    12. Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    13. Ebubekir Taşyürek kimdir nerelidir?
    14. Fazıl Say, Erdoğan'a 1 buçuk ay önce..
    15. "İstanbul'da da Türkiye'de de radyo..
    16. "Konumuz mısır değil bilet"
    17. Ürdün'de af tasarısı eleştirilerin..
    18. "Khalid Boutaib için yurt dışından..
    19. Yatırımcı rehberi (10)
    20. Yatırımcı rehberi (8)
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    'Ekrem İmamoğlu aslında 'İmamoğlu' değil!'
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Ajan Dündar’a yargı kıyağı
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Teröristbaşı Öcalan "manevi oğlum" diyordu... TSK'yı duyunca babasını sattı!
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Sarı yelek provokasyonu Türkiye’de
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...
    Emekli korgeneralden çarpıcı açıklama: Türkiye'de derin devlet olsaydı...

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    Dahlan'ı devreye sokuyorlar! Türkiye'ye karşı plan
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?