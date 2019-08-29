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Boluspor'da transfer

- TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Hakan Canbazoğlu ve Hakan Arslan'ı kadrosuna kattı

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:50
Boluspor'da transfer

BOLU (AA) - TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, Hakan Canbazoğlu ve Hakan Arslan ile birer yıllık sözleşme imzaladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan ayrılan kaleci Hakan Canbazoğlu ve Hakan Arslan'la sözleşme imzalanması için kulübün Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde tören düzenlendi.

Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, burada yaptığı konuşmada, takım kadrosunun tamamlanması için kaleci ve sol bek eksiklerinin olduğunu daha önce söylediklerini anımsatarak, Hakan Canbazoğlu ve Hakan Arslan transferleri ile bu eksiklerini tamamladıklarını belirtti.

Transfer sezonunun bitimine az bir süre kaldığını vurgulayan Çarıkcı, "Daha önce bizde oynamış ve Boluspor'a para kazandıran kardeşimiz Hakan Arslan ile üçüncü kez tekrar bu sene mukavele imzaladık. Hakan zaten Bolu'yu bilen futbolcu kardeşimiz. İnşallah kendisi de 7 sene önce aldığımız Hakan gibi daha tecrübeli şekilde katkı sağlayacak." şeklinde konuştu.

Çarıkcı, daha önce defalarca görüştükleri Hakan Canbazoğlu ile sözleşme imzaladıklarına işaret ederek, "Hakan kardeşimiz de zor transferdi. Ama bunu başardık. İnşallah Hakan burada da aynı şampiyonluğu yaşar. Gökhan kardeşimiz gitti. Onun yerini Hakan ile dolduracağız. Umutluyuz." dedi.


- "İnşallah bu sene şampiyonluk kupasını kaldırmak nasip olur"


Hakan Arslan ise Boluspor'a tekrar geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İki sene önce burada play-off’ta mağlup olarak elenmiştik. İnşallah bu sene şampiyonluk kupasını kaldırmak nasip olur. Ben burada çok iyi arkadaşlıklar biriktirdim. Hala görüştüğüm arkadaşlarım var. Bolu'nun yeri bende her zaman farklı bunu her zaman söylüyorum. O yüzden bu sene şampiyon olarak camiaya iyi bir hediye vermek istiyoruz."

Kırmızı beyazlıların yeni file bekçisi Hakan Canbazoğlu da "Daha önceki yıllarda da görüşmemiz oldu. Nasip bu zamanaymış. İnşallah Rabbim bizi, sizleri, hepimizi utandırmasın iyi sonuçlar alıp, güzel birliktelik yakalarız. Hedefimiz en üst seviyede. İlk ikiyse ilk iki. İnşallah sezon sonunda daha farklı şekilde konuşuruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hakan Canbazoğlu ve Hakan Arslan ile birer yıllık sözleşme imzalandı.



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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 18:50
  1. Boluspor
  2. Hakan Arslan
  3. Hakan Canbazoğlu
  4. TFF 1. Lig
  5. transfer

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