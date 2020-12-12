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Aktüel Bolu'da dereye devrilen otomobilde yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti
Aktüel

Bolu'da dereye devrilen otomobilde yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-12 11:05:13 -
Bolu'da dereye devrilen otomobilde yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

BOLU (AA) - Bolu'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi.

Dün akşam saatlerinde Abant Tabiat Parkı'ndan Bolu istikametine seyreden otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaralananlar arasında bulunan Mehmet Sefa Bilgen (27), kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Kazada yaralanan Süha, Sena ve Hikmet Bilgen'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Süha Bilgen idaresindeki 14 AAL 097 plakalı otomobil, Dereceören köyü mevkisinde yaklaşık 10 metrelik uçurumdan dereye devrilmiş, araçtaki 4 kişi yaralı kurtarılmıştı.

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