  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kavgada söylenmez! Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu için şok sözler!

Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu! Türkiye'nin yeni dev gemisi yola çıktı

Türk şirketin satın aldığı dünya devi iflas etti! "Herkes bu nasıl olur?" diye birbirine sormaya başladı

Erdoğan’dan tarihe geçecek “Filistin” hamlesi! O adım, dünyayı hayrete düşürecek

Maalesef Rusya da can sıkıcı konuya parmak bastı: Türkler, Türkiye'yi bırakıp oraya gidiyor

Herkes bunu merak ediyordu! Ve Erdoğan-Esed görüşmesi için tarih verildi: İşte ön plana çıkan 3 yer

Can sıkıcı konuya parmak bastılar ve.. Lugano maçı öncesi Ali Koç ve yönetimi sevindiren haber geldi!

Çok yakında 4 aydan 1 yıla çıkacak! Memur annelere 'Yeni' doğum izni

Karar az önce duyuruldu! Türkiye'ye dolar yağacak

Türkiye'nin projeye girmesini reddetmişlerdi! 6. nesil savaş uçağı projesinde beklenen oldu
Gündem Bolu'da çevre felaketi!
Gündem

Bolu'da çevre felaketi!

Yeniakit Publisher
2024-07-30 13:19:00 - 2024-07-30 13:34:01
Bolu'da çevre felaketi!

Bolu'da çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle 2 firmaya 4 milyon 643 bin lira ceza kesildi.

Kent merkezinden geçen Büyüksu Deresi'nde kirlilik ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Denetimler sonucu Vakıfgeçitveren ile Doğancı köyleri mevkilerindeki 2 beyaz et firmasının dereyi kirlettiği tespit edildi.

Toplam 4 milyon 643 bin lira cezai işlem uygulanan 2 firma hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Tanju Özcan yönetimindeki Bolu'da toplu ulaşıma büyük zam!
Tanju Özcan yönetimindeki Bolu'da toplu ulaşıma büyük zam!

Gündem

Tanju Özcan yönetimindeki Bolu'da toplu ulaşıma büyük zam!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uygunsuz ilişkileri ifşa olunca AK Parti'den gönderilmişti! Rasim Arı Bolu beyi Tanju Özcan'ın izinde
Uygunsuz ilişkileri ifşa olunca AK Parti'den gönderilmişti! Rasim Arı Bolu beyi Tanju Özcan'ın izinde

Siyaset

Uygunsuz ilişkileri ifşa olunca AK Parti'den gönderilmişti! Rasim Arı Bolu beyi Tanju Özcan'ın izinde

Hadi bakalım hayırlı tıraşlar! "Hayatımda hiç kıvırmadım" diyen Tanju Özcan'a hayatının şoku
Hadi bakalım hayırlı tıraşlar! "Hayatımda hiç kıvırmadım" diyen Tanju Özcan'a hayatının şoku

Medya

Hadi bakalım hayırlı tıraşlar! "Hayatımda hiç kıvırmadım" diyen Tanju Özcan'a hayatının şoku

Tanju Özcan kovulur mu? CHP'deki "50 sadık vekil" iddiasının ete kemiğe büründüğünü görür müyüz acaba?
Tanju Özcan kovulur mu? CHP'deki "50 sadık vekil" iddiasının ete kemiğe büründüğünü görür müyüz acaba?

Medya

Tanju Özcan kovulur mu? CHP'deki "50 sadık vekil" iddiasının ete kemiğe büründüğünü görür müyüz acaba?

CHP kararını verdi! Tanju Özcan'a yine disiplin yolu gözüktü
CHP kararını verdi! Tanju Özcan'a yine disiplin yolu gözüktü

Siyaset

CHP kararını verdi! Tanju Özcan'a yine disiplin yolu gözüktü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23