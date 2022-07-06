Bolu Mudurnu Taşkesti TOKİ kura sonuçları: TOKİ Mudurnu Taşkesti 2+1 3+1 konut çekiliş isim listesi:
TOKİ Bolu Mudurnu Taşkesti kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile Mudurnu Taşkesti TOKİ konutları hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Mudurnu Taşkesti kura çekiliş sonuçları isim listesi!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Bolu Mudurnu Taşkesti 3. Etap 2+1 7 konut 3+1 6 konutların kurası noter huzurunda çekilen kura neticesinde belli oldu.
Mudurnu Taşkesti TOKİ kura sonuçları isim listesi
Yıldız Keçici
Furkan Mertol
Sefer Namlı
Hüseyin Kuruoğlu
2+1 yedekler
TOKİ Mudurnu Taşkesti 3+1 kura sonuçları isim listesi
Hasan Korkmaz
Nebahat Sarıcan
Brahim Gök
Fatma Esen
Melisa Türkeri