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Ekonomi Bolu Mudurnu Taşkesti TOKİ kura sonuçları: TOKİ Mudurnu Taşkesti 2+1 3+1 konut çekiliş isim listesi:
Ekonomi

Bolu Mudurnu Taşkesti TOKİ kura sonuçları: TOKİ Mudurnu Taşkesti 2+1 3+1 konut çekiliş isim listesi:

TOKİ Bolu Mudurnu Taşkesti kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile Mudurnu Taşkesti TOKİ konutları hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Mudurnu Taşkesti kura çekiliş sonuçları isim listesi!

Yeniakit Publisher
2022-07-06 11:00:00 - 2022-07-06 11:09:56
Bolu Mudurnu Taşkesti TOKİ kura sonuçları: TOKİ Mudurnu Taşkesti 2+1 3+1 konut çekiliş isim listesi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Bolu Mudurnu Taşkesti 3. Etap 2+1 7 konut 3+1 6 konutların kurası noter huzurunda çekilen kura neticesinde belli oldu.

Mudurnu Taşkesti TOKİ kura sonuçları isim listesi

Yıldız Keçici

Furkan Mertol

Sefer Namlı

Hüseyin Kuruoğlu

 

2+1 yedekler

TOKİ Mudurnu Taşkesti 3+1 kura sonuçları isim listesi

Hasan Korkmaz

Nebahat Sarıcan

Brahim Gök

Fatma Esen

Melisa Türkeri

 

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