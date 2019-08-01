0553 313 94 23

"Boldrin ile devam edeceğiz"

- Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir:"Boldrin'e Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor ve başka bir kulüp daha talip. Bize taleplerini ilettiler. Biz de Boldrin ile devam edeceğimizi söyledik"

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:52
"Boldrin ile devam edeceğiz"


KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, futbolcuları Fernando Boldrin'in taliplerinin olduğunu ancak Brezilyalı oyuncuyu kadrolarında tutacaklarını söyledi.

Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde Boldrin'in başka bir takıma transfer olacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinin devam ettiğini belirtti.

Boldrin'in takımın önemli bir parçası olduğunu ifade eden Bedir, şunları kaydetti:

"Boldrin bizim sözleşmeli oyuncumuz, önümüzdeki sene için de opsiyonumuz var. Boldrin'e Gazişehir Gaziantep, Çaykur Rizespor ve başka bir kulüp daha talip. Bize taleplerini ilettiler. Biz de Boldrin ile devam edeceğimizi söyledik. Bizim için önemli bir kıymet. Dolayısıyla onunla ilgili bir gelişme yok. Transfer konusunda da Hikmet hocamızdan bir rapor aldık ve o doğrultuda santrfor, kanat ve orta sahaya birer takviye düşünüyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:52
  1. Erol Bedir
  2. Fernando Boldrin
  3. Futbol
  4. Kayserispor
  5. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pedasa kazıları 12. kez başladı
    1. Pedasa kazıları 12. kez başladı
    2. İsmail Kartal: "Almamız gereken en az..
    3. Merkez Bankası'ndan kritik açıklama
    4. FETÖ'cü hesap yalan bilgi paylaştı!..
    5. Afganistan eski Cumhurbaşkanı Karzai..
    6. Muğla ve Aydın’da 99 göçmen yakalandı
    7. Vincent Aboubakar kimdir nereli ve kaç..
    8. Görülmemiş hastalığa yakalandı!..
    9. Bodrum’da hükümlüler kıyı ve çevre..
    10. "Boldrin ile devam edeceğiz"
    11. Irak’ta DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 8 yaralı
    12. 5’inci Dönem Toplu Sözleşme..
    13. İngiltere Merkez Bankası politika..
    14. Başkan Güder, asfalt çalışmalarını..
    15. "Torunum kime anne diyecek"
    16. Trump, Twitter eleştirilerine cevap..
    17. Sabır Bitkisi Gemlik’te çiçek açtı
    18. Yaz kursu öğrencilerine ‘Trafik..
    19. Ayvalık’ta “Yunanlı “ bereketi
    20. Salihli Sardes Satranç 1. Ligde tutundu
    21. Çaldıran’a 5 spor tesisi
    22. Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği..
    23. Galatasaray'a müjde! Diagne gidiyor
    24. GÜNCELLEME - Aden'de emniyet..
    25. Cenk Alper kimdir? Cenk Alper nereli..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YAŞ..
    27. Bursa’da muhteşem düğün
    28. İspanya'da otomobil satışları yüzde 11..
    29. Başkan Mersinli’den gündeme ilişkin..
    30. Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'