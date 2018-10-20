THY- Euroleague
0553 313 94 23

Boğaz'da yunus şovu

Kadıköy Moda sahilinde aniden ortaya çıkan yunus balığı sürüsü, vatandaşlara görsel şölen sundu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:02
Boğaz'da yunus şovu

İstanbul Boğazının sevimli ve afacanları olan yunus balıkları bu kez KadıköyModa sahilinde kendini gösterdi. Sahile doğru yaklaşan ve burada bir anda ortaya çıkan yunus sürücüsü, vatandaşlara adeta görsel şölen sundu.

Hızlı ve kıvrak hareketleriyle kendine hayran bırakan yunuslar, dans eder gibi yüzmeleri vatandaşların ilgisini topladı.

Martılarında eşlik ettiği yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşlar da yunusları cep telefonlarıyla görüntüledi. 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 10:02
  1. İstanbul
  2. yunus

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yemen'de yaşam mücadelesi
    1. Yemen'de yaşam mücadelesi
    2. ÖTV’den 164 milyarlık gelir
    3. Khabib Nurmagomedov- Floyd Mayweather..
    4. ‘Çöldeki Davos’ battı
    5. Eylül’de kurulan şirket sayısı yüzde..
    6. Adalet Bakanı: Çalışmalarımızı, kasım..
    7. Çalışan yerine işten tasarrufla..
    8. AK Parti’den ‘ Cemal Kaşıkçı’..
    9. Cuntacı Sisi istedi, Kral Salman görüştü
    10. 4 kıtadan geldiler, iş için..
    11. Milli ve yerli hamle gurur kaynağı..
    12. Bakanlık açıkladı: İlk özel endüstri..
    13. Milli tekvandocu Tatar'dan bronz madalya
    14. Bakanlık duyurdu: Cumhurbaşkanı..
    15. ABD jetleri camiyi vurdu!
    16. BDDK’dan Bank of China’ya destek ve..
    17. Lübnan tezkeresi Resmi Gazete’de
    18. Boğaz'da yunus şovu
    19. Oxford'da Kılıçdaroğlu'nu terleten AK..
    20. Göztepe'nin misafiri Beşiktaş
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    Gündemi sarsacak 'Nihat Hatipoğlu' iddiası
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    İngilizler, Kaşıkçı cinayetini Türkiye'nin üzerine atacak
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Kim koruyor bu albayı? Halisdemir'in isminden rahatsız oldu
    Koç’un zorbalığına inceleme
    Koç’un zorbalığına inceleme
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...
    Polis aracının içinde yakalandı... İstihbarata ait gizli belgeyi Ankara'ya götürüyorum...

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    Havalimanı polisiydi azmetti başardı... Maaşı 32 bin TL'ye kadar çıkacak
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"
    "Cemal Kaşıkçı'yı öldüren kişi belli oldu"