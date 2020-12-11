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Sağlık Boğaz reflüsü neden olur? Boğaz reflüsüne neler iyi gelir?
Sağlık

Boğaz reflüsü neden olur? Boğaz reflüsüne neler iyi gelir?

Midede üretilen asidin yemek borusundan yukarı çıkarak boğaza ulaşması durumuna boğaz reflüsü denir. Boğaz reflüsü birçok belirtiyle kendini gösterir. Peki boğaz reflüsü neden olur? Boğaz reflüsünün belirtileri nelerdir? Boğaz reflüsüne neler iyi gelir?

Yeniakit Publisher
2020-12-11 05:09:00 -
Boğaz reflüsü neden olur? Boğaz reflüsüne neler iyi gelir?

Boğaz reflüsü, diğer adıyla laringofarengeal reflü, midede üretilen asidin yemek borusundan yukarı çıkarak boğaza ulaşması durumudur. Belirtileri, genellikle gastroözofageal reflü denilen mide reflüsü hastalığının tipik belirtilerinden farklılık gösterir. Belirtiler arasında boğaz ağrısı ve tahriş olmuş gırtlak bulunur. Herkeste görülebilen boğaz reflüsü, yaş ilerledikçe daha sık görülür. Peki boğaz reflüsü neden olur? Boğaz reflüsünün belirtileri nelerdir? Boğaz reflüsüne neler iyi gelir? Tüm detayları sizler için araştırdık.

Boğaz reflüsü neden olur?

Yemek borusunun her iki ucunda da bir kas halkası bulunur. Bu kas halkaları midenin içeriğini midede tutar. Ancak boğaz reflüsü durumunda bu kas halkaları düzgün çalışmaz. Mide asidi boğazın arkasına, gırtlağa ve burunun arkasına geri döner. Mide asidine maruz kalmaya karşı korunaklı olmayan bölgelerde iltihaplanmaya neden olur.

Sessiz reflü de denilen boğaz reflüsü, bebeklerde yaygın olarak görülür. Bunun sebebi, bebeklerde kas halkalarının gelişmemiş olmasıdır. Yetişkinlerde ise nedeni tam olarak bilinmemektedir.

Boğaz reflüsü belirtileri nelerdir?

- Ses kısıklığı

- Kronik öksürük

- Astım

- Aşırı boğaz temizleme

- Geniz akıntısı

- Aşırı boğaz mukusu hissi

- Yutkunurken zorlanma

- Nefes almada güçlük

- Boğaz ağrısı

Boğaz reflüsüne iyi gelen besinler

- Lif bakımından zengin gıdalar

- Elma

- Muz

- Brokoli

- Havuç

- Fasulye

- Kantaron yağı

- Papatya çayı

- Peynir

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