Boğaz ağrısına ne iyi gelir? Evde doğal çözüm

Boğaz ağrısı, adından da anlaşılacağı üzere boğaz bölgesinde hissedilen yanma, kuruluk, yutkunma ile kötüleşebilen, boğaz içinde çizilme veya tahriş olma şeklinde hissedilen ve çeşitli tıbbi durumlardan kaynaklanan durumlara verilen genel addır.

Boğaz ağrısı ile gelişen enfeksiyonun başkalarına bulaşmasını önlemek için;

1- Hasta olduğunuzda evde kalın.

2- Öksürürken veya hapşırırken ağzını kapatın.

3- Hapşırdıktan veya öksürdükten sonra ellerinizi yıkayın.

Boğaz ağrısına genelde doktorlar çeşitli antibiyotik ve ilaçlar yazarlar. Ancak ilaç kullanacak kadar ileri seviyede bir boğaz ağrısı ve bademcik şişmesi ile karşı karşıya değilseniz boğaz ağrısına evde çözüm yöntemlerini deneyebilirsiniz. Boğaz ağrısına ne iyi gelir sorusunu soruyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz ilaç gibi doğal tarifleri deneyebilirsiniz.

Boğaz ağrısına evde çözüm yöntemleri nelerdir?

Tuzlu su

Tuzlu su boğaz ağrısı için hızlı en temel ve güçlü ev ilaçlarından birisidir. Ağzındaki salin solüsyonunu söndürmek, toksinlerin ağız boşluğundan çıkarılmasına ve aynı zamanda bölgenin dezenfekte edilmesine yardımcı olmak için tuzlu su oldukça faydalı olacaktır. Ayrıca bademciklerdeki şişmeyi de azaltmaya yardımcı olur. Boğazınızın ph'ı iltihap nedeniyle bozulmuştur. Bu durumda tuzlu su boğaz ph'ını eski haline getirmeye yardımcı olacaktır.

1- 1 çay kaşığı tuzu 1 bardak ılık suya ekleyin ve karıştırın.

2- 10 ila 15 saniye boyunca gargara yapın ve tükürüp atın.

3- Bardaktaki su boşayana kadar tekrarlayın.

4- Tamamen rahatlamak için 3-4 gün devam edin.

Bebeklerde boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Çocukların boğaz ağrılarını hafifletmek için bir bardak ılık suyun içerisine 1 tatlığı kaşığı balın ve 2 tatlı kaşığı limon suyunun karıştırılıp verilmesi de yardımcı olacaktır. Tuzlu su ile yapılan gargara da boğazın temizlenmesini ve rahatlamasını sağlayacaktır.

Yutkunurken boğaz ağrısına ne iyi gelir?

Yarım çorba kaşığı karbonatla yarım çorba kaşığı tuzu yarım fincan ılık suda karıştırın. Bu karışımla günde birkaç kez gargara yapmanız yutkunurken boğazda oluşan ağrıyı hafifletecektir.

Boğaz ağrısı kaç günde geçer?

Viral bir enfeksiyonun neden olduğu boğaz ağrısı genellikle beş ila yedi gün sürer ve tıbbi tedavi gerektirmeden kendiliğinden sona erer.

Boğaz kuruluğu neden olur?

Boğaz kuruluğu, genellikle tükürük bezlerinin yetersiz çalışması sonucunda meydana gelmektedir. Tükürüğün vücuttaki görevi, yiyecek artıklarını gidermek ve ağız sağlığını korumaktadır. Bu nedenle, tükürük üretimi yetersiz olan bir kişide ilerleyen dönemlerde diş çürümesi ve diş kayıpları da görülmektedir.