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Kadın - Aile Boğaz ağrısı için çay: Bu çayı yapın, temiz yapacak! Sağlık fışkırıyor... Herkesin atladığı o çözüm
Kadın - Aile

Boğaz ağrısı için çay: Bu çayı yapın, temiz yapacak! Sağlık fışkırıyor... Herkesin atladığı o çözüm

Yeniakit Publisher
2024-04-22 19:07:00 - 2024-04-22 19:12:37
Boğaz ağrısı için çay: Bu çayı yapın, temiz yapacak! Sağlık fışkırıyor... Herkesin atladığı o çözüm

Boğaz ağrısı, soğuk algınlığı ve grip gibi çeşitli rahatsızlıkların en yaygın semptomlarından biridir. Bu ağrıyı hafifletmek için genellikle çay ve bal gibi doğal yöntemlere başvururuz. İşte boğaz ağrısına karşı en etkili çözüm...

Boğaz Ağrısı İçin yapın...

Geleneksel olarak boğaz ağrısı tedavisinde çay ve bal gibi doğal yöntemlere başvurulurken, yeni bir yaklaşım tıbbi çevrelerde dikkat çekiyor.

Boğaz Ağrısı İçin Çay Tarifi İçin Malzemeler

2 tatlı kaşığı bal
6-7 damla limon suyu
1 çay kaşığı tarçın
1 bardak sıcak su

Boğaz Ağrısı İçin Çay Tarifi Nasıl Yapılır?

Boğazlarımda ağrı, yutkunurken hissettiğim bir acı olduğu zaman bazen sabah bazen geceleri tüketilebilir. Fazlasıyla yararı oluyor. Bu yüzden sizinle de paylaşmak istedik.

Bardağın içine balı, limon suyunu ve tarçını koyun. Üzerine kaynattığınız suyu ekleyin ve hazır. 
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