Boeing 777’ler hangara çekildi: Şimdi de sağ motoru alev aldı

ABD sivil havacılık devi Boeing, şimdi de yanan motoru kriziyle karşı karşıya. 737 Max’ların yazılım krizini aştıktan aylar sonra bu sefer geniş gövdeli 777 model uçağın motorunun yanmasıyla şok olan Boeing’in güvenirliği giderek azalıyor. Yüzlerce havayolu şirketinin elinde bulunan Boeing uçaklarının iki versiyonunda can alıcı güvenlik sorunun yaşanması, hava yolu şirketlerini tedirgin ediyor.

Yeni krizin adı 777 yangını

Mart 2019’da başlayan Max krizi sonrasında yüzlerce havayolu şirketi elindeki, uçakları hangara çekmek zorunda kaldı. Pandemi dolayısıyla geçen yıl uçuşların azalması, Max krizinin etkisini bir kısım azalttı ancak Boeing, şimdi de 777 tipi geniş gövdelilerin güvenlik sorunuyla boğuşacak. ABD’de geçen hafta Denver Uluslararası Havalimanı’ndan Honolulu’ya gitmek üzere havalanan United Havayollarına ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının motoru arızalanmış, kopan parçalar 50 kilometre çapında alana dağılmıştı. Bazı parçalar çevredeki evlerin bahçesine düştü.

Bu olayın ardından İngiltere, hava sahasını Boeing 777 model uçaklara geçici olarak kapattı. İki havayolu firmasının elinde toplam 32 adet Boeingi 777 tipi uçak bulunan Japonya, bu uçakların uçuşunu durdurdu. Güney Kore ise bu uçaklara sahip hava yolu şirketlerini yakından izleyeceklerini açıkladı. Güney Kore envanterinde toplam 29 “Boeing 777” bulunan üç hava yolu firması da bu uçakların kullanımını durduklarını açıkladı. Türk Hava Yolları filosunda da Boeing 777-300ER tipi 33 adet geniş gövdeli uçak bulunuyor.

Max kazaları 12 milyar $ zarar ettirdi

Endonezya ve Etiyopya’da 346 kişinin öldüğü 2 kazanın ardından Mart 2019'da uçuş yasağı getirilen “Boeing 737 Max” tipi yolcu uçaklarına ABD’de iki ay önce uçuş izni verildi. Yaklaşık 20 ay süren Max’lardaki inceleme ve teknik düzeltmeler süreci şirkete pahalıya mal oldu. Tazminatlar ve sipariş iptalleri nedeniyle Boeing, 2020’de 12 milyar dolar zarar etti.